Напишите сочинение про "Мой рабочий день". Ну обычно школа,после тренировка по ги??настике, потом уроки, отдых и спать. Что -то похожее пожалууйста))

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Напишите сочинение про "Мой рабочий день". Ну обычно школа,после тренировка по ги??настике, потом уроки, отдых и спать. Что -то похожее пожалууйста))

Автор: Гость