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Зима.снег укрыл дорожки и тропинки
Русский язык
Зима.снег укрыл дорожки и тропинки
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И? что сделать то нужно здесь?
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