ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ:Аня купила 2 набора открыток по 8 штук в каждом.И?? них 7 открыток она подарила на праздник.Сколько открыток у неё осталось?

Математика
ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ:Аня купила 2 набора открыток по 8 штук в каждом.И?? них 7 открыток она подарила на праздник.Сколько открыток у неё осталось?
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Автор: Гость
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Гость:
8+8-7=9 Ответ: 9 открыток у неё осталось!
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