ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ:Аня купила 2 набора открыток по 8 штук в каждом.И?? них 7 открыток она подарила на праздник.Сколько открыток у неё осталось?

Математика

ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ:Аня купила 2 набора открыток по 8 штук в каждом.И?? них 7 открыток она подарила на праздник.Сколько открыток у неё осталось?

Автор: Гость