Обозначь орфограмму. Кипящая вода, трудная задача, плакучая ива, гнездо грача, тор??лка борща. Составь и запиши предложение с одним из данных сочетаний слов.
Русский язык
Обозначь орфограмму. Кипящая вода, трудная задача, плакучая ива, гнездо грача, тор??лка борща. Составь и запиши предложение с одним из данных сочетаний слов.
Ответ(ы):
Гость:
Кипящая вода, трудная задача, плакучая ива, гнездо грача, тарелка борща Сегодня я очень проголодался, и поэтому я съел целую тарелку борща
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для изготовления коробок закупили восемь наборов картона по 15 листов в каждом. ск??лько коробок можно сделать из этих листов картона если для одно...
Математика
В ателье сшили 26 платьев, костюмов на 4 больше, чем платьев, а брюк на 10 меньше, чем костюмов. Сколько брюк сшили в ателье?
Английский язык
Математика
От вокзала одновременно в одном направление отправились два поезда: один со скоростью 78км|ч, а другой со скоростью 82км|ч. на коком расстоянии дру...