Найти не известный член пропорции: 0,8 : 5 = х : 3,5
Математика
Найти не известный член пропорции: 0,8 : 5 = х : 3,5
Ответ(ы):
Гость:
3,5 × 0,8 / 5 = 0,56 Ответ 0,56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может ...
Химия
5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйс...