Найти не известный член пропорции: 0,8 : 5 = х : 3,5

Математика
Найти не известный член пропорции: 0,8 : 5 = х : 3,5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3,5 × 0,8 / 5 =  0,56 Ответ 0,56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение 2x +8*(9-x)=36
Ответить
Математика
Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может ...
Ответить
Русский язык
Помогите записать 5 слов с удвоенной согласной в корне
Ответить
Химия
5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйс...
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= ...
Ответить