Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?
Математика
Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?
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