Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?

Математика

Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?

Автор: Гость