Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?

Математика
Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= 37см, КN=86см?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У мальчика было 7 мух, на 2 он поймал 2 рыбы.Сколько рыб он поймает на оставшиеся?
Ответить
Физика
Определить длину волны при частоте 200 Гц , если скорость распространяется волн равна 340м/с
Ответить
Физика
Площадь тела человека около 1 м2. С какой силой воздух давит на человека при атмосф??рном давление 760 мм рт. ст.?
Ответить
Русский язык
4;5 помогите пожалуйства
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника в 3 раза больше площади квадрата со стороной 10см.чему равн?? ширина прямоугольника, если его длина 20см.
Ответить