Площадь тела человека около 1 м2. С какой силой воздух давит на человека при атмосф??рном давление 760 мм рт. ст.?

Физика

Площадь тела человека около 1 м2. С какой силой воздух давит на человека при атмосф??рном давление 760 мм рт. ст.?

Автор: Гость