Проверьте, правильны или неправильны следующие утверждения, и, если нужно, дайте правильный ответ: 1. Аргентина и Уругвай — самые «белые» страны Латинской Америки. 2. Мексика — самая крупная испано-язычная страна мира. 3. Бр...

География

Проверьте, правильны или неправильны следующие утверждения, и, если нужно, дайте правильный ответ: 1. Аргентина и Уругвай — самые «белые» страны Латинской Америки. 2. Мексика — самая крупная испано-язычная страна мира. 3. Бразилия — самая крупная католическая страна мира. 4. Рио-де-Жанейро — крупнейшая городская агломерация Латинской Америки. 5. Венесуэла — единственная страна Латинской Америки, входящая в ОПЕК. 6. Бразилия и Колумбия — крупнейшие в мире производители кофе. Назовите страны, к которым относятся следующие утверждения: 1. Единственная страна Центральной Америки, не имеющая выхода к Карибскому морю. 2. Единственная страна субрегиона Анд, не имеющая выхода к морю. 3. Страна, где 4/5 населения живет на высоте 3 тыс. м над уровнем моря. 4. Страна, в которой на португальском языке говорит в 17 раз больше людей, чем в Португалии.

Автор: Гость