Помогите составить программы к задачам 8 , 10 пожалуйста срочно надо)))
Информатика
Помогите составить программы к задачам 8 , 10 пожалуйста срочно надо)))
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