Помогите решить Блюдце ,которое стоило 40 рублей,продаётся с 10-процентной скидкой.При покупке 10 таких блюдец покупаетель отдал 500 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?

Математика
Помогите решить Блюдце ,которое стоило 40 рублей,продаётся с 10-процентной скидкой.При покупке 10 таких блюдец покупаетель отдал 500 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40-4=36(р)стоит 1 блюдце,36*10=360(р)стоит вся покупка,500-360=140(р)
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