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Что влияет на образования почвы
Химия
Что влияет на образования почвы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Важна кислотность этой самой почвы, то есть pH, от нее зависит плотность и и плодотворность почвы
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