Сократить дробь кто решит + 64 балов сверху дам надо срооооочно

Алгебра
Сократить дробь кто решит + 64 балов сверху дам надо срооооочно
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