Ребят, помогите. как делается?

Алгебра
Ребят, помогите. как делается?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взводи все в квадрат, потом добавляй новую переменную, ищи дискрименант
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти градусную меру угла BOA. 65градусов?
Ответить
Геометрия
Какой угол называется центральным
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста) Нужно срочно подготовить реферат на тему "Лыжный спорт" нигд?? не могу найти материал
Ответить
Русский язык
Какой частью речи являются слова футболист кормушка цветник олененок фонарик помощник сибиряк весельчак тигрица гнездышко звездочка доброта контрол...
Ответить
Русский язык
СПОЧНОООО!!!!сочинение на тему летниий дождь (маленькое.1,2 или 3 предложения)СРОЧНО??ООООО
Ответить