Ребят, помогите. как делается?
Алгебра
Ребят, помогите. как делается?
Ответ(ы):
Гость:
Взводи все в квадрат, потом добавляй новую переменную, ищи дискрименант
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