Какой угол называется центральным
Геометрия
Какой угол называется центральным
Ответ(ы):
Гость:
Центральный угол — это любой угол с вершиной в центре окружности. Его стороны тоже пересекают эту окружность и высекают на ней хорду. P.S Центральный угол всегда в 2 раза больше вписанного,если он опираеться на ту же самую дугу
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