Какой угол называется центральным

Гость: Гость:

Центральный угол — это любой угол с вершиной в центре окружности. Его стороны тоже пересекают эту окружность и высекают на ней хорду. P.S Центральный угол всегда в 2 раза больше вписанного,если он опираеться на ту же самую дугу