Какой угол называется центральным

Геометрия
Какой угол называется центральным
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Центральный угол — это любой угол с вершиной в центре окружности. Его стороны тоже пересекают эту окружность и высекают на ней хорду. P.S Центральный  угол всегда  в 2 раза больше вписанного,если  он опираеться  на ту же самую  дугу

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