Какой частью речи являются слова футболист кормушка цветник олененок фонарик помощник сибиряк весельчак тигрица гнездышко звездочка доброта контролёр гордость ?
Русский язык
Какой частью речи являются слова футболист кормушка цветник олененок фонарик помощник сибиряк весельчак тигрица гнездышко звездочка доброта контролёр гордость ?
Ответ(ы):
Гость:
Думаю существительное
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