Какие слова произошли то древнерусского слова "коло"

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Какие слова произошли то древнерусского слова "коло"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
колобок,кольцо,кольчуга,колея,околица
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