Начальные формы местоимений я,ты,вы,он,она,оно,мы,вы

Гость: Гость:

Нею - она, вы - вы, них - они, его - он/оно, я - я, мы - мы, ее - она, она - она, нам - мы, им - они (дат. падеж) / он/оно (творит. падеж) , нас - мы, ним - они (дат. падеж) / он/оно (творит. падеж) , ней - она, вас - вы, оно - оно, тех - тот, всех - весь.