ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ МАТЕМАТИКУ!!! Из одного населенного пункта вышли два путника.Пер??ый двигался со скоростью 70м/мин, а второй двигался быстрее и через 10 минут опередил первого на 600 м.С какой скоростью он двигался?

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ МАТЕМАТИКУ!!! Из одного населенного пункта вышли два путника.Пер??ый двигался со скоростью 70м/мин, а второй двигался быстрее и через 10 минут опередил первого на 600 м.С какой скоростью он двигался?

Автор: Гость