ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ МАТЕМАТИКУ!!! Из одного населенного пункта вышли два путника.Пер??ый двигался со скоростью 70м/мин, а второй двигался быстрее и через 10 минут опередил первого на 600 м.С какой скоростью он двигался?
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ МАТЕМАТИКУ!!! Из одного населенного пункта вышли два путника.Пер??ый двигался со скоростью 70м/мин, а второй двигался быстрее и через 10 минут опередил первого на 600 м.С какой скоростью он двигался?
Ответ(ы):
Гость:
10*70=700 - м расстояние, которое прошел первый путник 700+600=1300 - м расстояние, которое прошел второй путник 1300:10=130 - м/мин двигался второй путник
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