Продумай и запиши зачем тебе нужно знать как устроен и работает твой организм
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Продумай и запиши зачем тебе нужно знать как устроен и работает твой организм
Ответ(ы):
Гость:
1)Для общего развития2) это интересно 3) чтобы следить за своим здоровьем
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