Решите пожалуйста (14-y)*4-9=19
Математика
Решите пожалуйста (14-y)*4-9=19
Ответ(ы):
Гость:
(14-y)*4-9=19 14*4-y*4-9=19 56-4y-9=19 -4y=19-56+9 -4y=-28 y=-28:(-4) y=7
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