Счётчик автомобиля показывал 12921 км.через два часа на счётчике опять появилось чи??ло,которое читалось одинаково в обоих направлениях.с какой скоростью ехал автомобиль?

Математика

Счётчик автомобиля показывал 12921 км.через два часа на счётчике опять появилось чи??ло,которое читалось одинаково в обоих направлениях.с какой скоростью ехал автомобиль?

Автор: Гость