Счётчик автомобиля показывал 12921 км.через два часа на счётчике опять появилось чи??ло,которое читалось одинаково в обоих направлениях.с какой скоростью ехал автомобиль?

Математика
Счётчик автомобиля показывал 12921 км.через два часа на счётчике опять появилось чи??ло,которое читалось одинаково в обоих направлениях.с какой скоростью ехал автомобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
13131-12921=210км проехал авто 210:2=105км/ч скорость авто.
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