4. Химический элемент расположен в третьем периоде, в I А группе (главной подгруппе). Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел: 1) 8,2,1 2) 2,8,8,1 3) 2,8,1 4) 2,8,18,1

Химия
4. Химический элемент расположен в третьем периоде, в I А группе (главной подгруппе). Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел: 1) 8,2,1 2) 2,8,8,1 3) 2,8,1 4) 2,8,18,1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 3. Потому что порядковый номер у натрия 11, значит это заряд его ядра, следовательно, на первом уровне 2 электрона, на втором уровне 8 электронов, и на третьем уровне 1 электрон
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