морфологический разбор у зеркала

Русский язык
морфологический разбор у зеркала
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 . зеркало — существительное, средний род, неодушевленное, именительный падеж, единственное число  или. 2 . зеркало — существительное, средний род, неодушевленное, винительный падеж, единственное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Що таке непоширені речення
Ответить
Алгебра
Как раскрыть скобки (х-5)(Х+1)
Ответить
Английский язык
Переведите на английский Ты видел, как Виктор зажег свечи? Они в подсвечниках? Ал??са наблюдала за тем, как ее старшая сестра стелила скатерть на...
Ответить
Математика
На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите написать мини сочинение на тему Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылы??ы на казахском)))
Ответить