морфологический разбор у зеркала
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морфологический разбор у зеркала
Ответ(ы):
Гость:
1 . зеркало — существительное, средний род, неодушевленное, именительный падеж, единственное число или. 2 . зеркало — существительное, средний род, неодушевленное, винительный падеж, единственное число
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