Как раскрыть скобки (х-5)(Х+1)
Алгебра
Как раскрыть скобки (х-5)(Х+1)
Ответ(ы):
Гость:
Перемножаешь каждое из слагаемых,то есть, х*х+х-5х-5
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