Що таке непоширені речення

Українська мова
Що таке непоширені речення
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Це таке речення в якому є лише граматична основа. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как раскрыть скобки (х-5)(Х+1)
Ответить
Английский язык
Переведите на английский Ты видел, как Виктор зажег свечи? Они в подсвечниках? Ал??са наблюдала за тем, как ее старшая сестра стелила скатерть на...
Ответить
Математика
На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите написать мини сочинение на тему Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылы??ы на казахском)))
Ответить
Математика
Вычислите значения выражений 45:3=, 81:9х11=
Ответить