Помогите напишите только то что в скобках и определите падеж! Срочно! 1.городской парк находится в (сто метров) от школы 2.около(девяносто процентов) ребят участвуют в школьных спортивных состязаниях. 3.в (сорок сочинений) ...

Русский язык
Помогите напишите только то что в скобках и определите падеж! Срочно! 1.городской парк находится в (сто метров) от школы 2.около(девяносто процентов) ребят участвуют в школьных спортивных состязаниях. 3.в (сорок сочинений) шестиклассников почти (не)было ошибок а употреблении форм слов Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Визначити особу,число і відмінок до займенників тебе, тобі
Ответить
Математика
Помогите плизз номер 423
Ответить
География
Существует ли координаты 63 з.ш. 78 с.д. Скажите пожалуйста!!!
Ответить
Химия
4. Химический элемент расположен в третьем периоде, в I А группе (главной подгруппе). Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует...
Ответить
Математика
За n одинаковых тетрадей и один блокнот заплатили а р. Тетрадь стоит с р. Сколько стоит блокнот ?
Ответить