Помогите напишите только то что в скобках и определите падеж! Срочно! 1.городской парк находится в (сто метров) от школы 2.около(девяносто процентов) ребят участвуют в школьных спортивных состязаниях. 3.в (сорок сочинений) ...
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Помогите напишите только то что в скобках и определите падеж! Срочно! 1.городской парк находится в (сто метров) от школы 2.около(девяносто процентов) ребят участвуют в школьных спортивных состязаниях. 3.в (сорок сочинений) шестиклассников почти (не)было ошибок а употреблении форм слов Заранее спасибо
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