Напишите статью из газеты ( коротко и любую )

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Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, примером пропагандирующие здоровый образ жизни. В Воронеже так же прошёл «Кросс наций 2011». Участники спортивного мероприятия собрались на двух площадках – на площади Ленина и спортивной базе «Олимпик». Организатором мероприятия стало областное управление физкультуры, спорта и туризма. Содействие оказала городская администрация. «Бегали» и инвалиды-колясочники, для которых была установлена дистанция в 1 километр.Участие в кроссе было их личной инициативой. В прошлом году они впервые приняли учатие в этих соревнованиях и захотели участвовать в них вновь. На этот раз была хорошей не только организация кросса, но и погода не подвела. Солнечное и тёплое утро ещё больше вдохновило участников и не только их. Зрители тоже были довольны проведением соревнований, с удовольствием наблюдали за участниками. Инвалиды-колясочники самоотверженно и с достоинством прошли всю дистанцию. В заезде приняли участие 9 инвалидов-колясочников, из них 2 женщины.Первой из женщин пришла Надежда Воскресенская, второй была Любовь Малёванная. Среди мужчин первым стал Владимир Спесивцев, вторым – Михаил Дудкин, а третьим – Пётр Шатилов. Каждого инвалида-колясочника на финише встречали бурными аплодисментами болельщики. Призёры были награждены медалями, грамотами и призами. Все участники остались очень довольны тем, что приняли участие в этих соревнованиях, и искренне пожелали участвовать в них в следующем году. Потому что это не только соревнование, а ещё и радостные встречи и общение. Особенно для инвалидов.