Составь по таблице уравнения и реши их. Уменьшаемое x*32 c*210 Вычитаемое 123 900 Разн??сть 3013 12750

Математика
Составь по таблице уравнения и реши их. Уменьшаемое x*32 c*210 Вычитаемое 123 900 Разн??сть 3013 12750
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я даже не знаю по этому говорю сразу что не уверена.
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