Подскажите пожалуйста по математике пример 90:30= остаток 2

Математика
Подскажите пожалуйста по математике пример 90:30= остаток 2
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Ответ(ы):
Гость:
90:39=3 всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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