Подскажите пожалуйста по математике пример 90:30= остаток 2
Математика
Подскажите пожалуйста по математике пример 90:30= остаток 2
Ответ(ы):
Гость:
90:39=3 всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что было в горшке,который принесла мать?( По произведению Н.В. Гоголя "Заколдованное Место") 1)Борщ 2)Картофельная похлёбка 3)Горячие галушки...
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ МАТЕМАТИКУ!!! Из одного населенного пункта вышли два путника.Пер??ый двигался со скоростью 70м/мин, а второй двигался быстрее и ч...
Математика
Плоскости квадрата abcd и abmk перпендикулярны, MK=8 Найдите расстояние между точками D и M СРОЧНО,Помогите
Математика
Английский язык