Кто такой Бетховен? Рассказ - Небольшой плиз

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Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне 16 декабря, крещён 17 декабря 1770 года в Бонне, в католической церкви Святого Ремигия. Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие насимфонизм XIX и XX веков.