Кто такой Бетховен? Рассказ - Небольшой плиз

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Кто такой Бетховен? Рассказ - Небольшой плиз
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Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне 16 декабря, крещён 17 декабря 1770 года в Бонне, в католической церкви Святого Ремигия. Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между  классицизмом и  романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время  жанрах, включая  оперу, музыку к  драматическим спектаклям,  хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные  сонаты,  концерты для фортепиано, для скрипки,  квартеты,  увертюры,  симфонии. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие насимфонизм XIX и XX веков.
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