Поставьте вопрос от слова к слову в каждом словосочетании. В каких случаях можно одновременно задать и падежный,и смысловой вопросы? Определите падеж каждого существительного. Образец. Вернулся (откуда? из чего?) из школы (Р.п....

Гость: Гость:

Залез (куда? на что?) на дерево. Положил (куда? во что?)в портфель. Достал (откуда? из чего?) из шкафа. Рисовал (чем?) карандашом. Пришёл (с кем?) с другом. Танцевали (где?) вокруг ёлки. Отъехал (откуда? от чего?) от станции. Гуляли (где?) по лесу.