Найти градусную меру угла BOA. 65градусов?
Геометрия
Найти градусную меру угла BOA. 65градусов?
Ответ(ы):
Гость:
Какой 65 ты че это тупоугольный угол
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