Можете написать 5 пословиц с орфограммой "не" с прилагательными

Русский язык
Можете написать 5 пословиц с орфограммой "не" с прилагательными
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Горе наше - ржаная каша, а поел бы и такой, да нет никакой. Весенний день год кормит. Военное дело не учить - битым быть. Бела, румяна - словно кровь с молоком. Не тужи, у кого мочальны гужи;тужи у кого ременные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из полной бочки отлили 5/8 всей воды , после чего в ней осталось 66 л воды. каков объ??м бочки ?
Ответить
Математика
Напишите сообщение о професии кондитера
Ответить
Математика
Который теперь час,если до конца суток осталось времени втрое меньше ,чем прошло от начала суток? Скажите пожалуйста методом подбором
Ответить
Алгебра
Ребят, помогите. как делается?
Ответить
Геометрия
Найти градусную меру угла BOA. 65градусов?
Ответить