Можете написать 5 пословиц с орфограммой "не" с прилагательными
Русский язык
Можете написать 5 пословиц с орфограммой "не" с прилагательными
Ответ(ы):
Гость:
Горе наше - ржаная каша, а поел бы и такой, да нет никакой. Весенний день год кормит. Военное дело не учить - битым быть. Бела, румяна - словно кровь с молоком. Не тужи, у кого мочальны гужи;тужи у кого ременные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Который теперь час,если до конца суток осталось времени втрое меньше ,чем прошло от начала суток? Скажите пожалуйста методом подбором