Можете написать 5 пословиц с орфограммой "не" с прилагательными

Гость: Гость:

Горе наше - ржаная каша, а поел бы и такой, да нет никакой. Весенний день год кормит. Военное дело не учить - битым быть. Бела, румяна - словно кровь с молоком. Не тужи, у кого мочальны гужи;тужи у кого ременные.