lt;lt;Переводgt;gt; В отрывке из стихотворения все слова заменены синонимами .Ритм ??оже изменен. Попробуйте отгадать произведение. Как-то раз морозной лютою зимой На опушке леса я совсем промерз. Вижу-вверх плетется тоща...
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lt;lt;Переводgt;gt; В отрывке из стихотворения все слова заменены синонимами .Ритм ??оже изменен. Попробуйте отгадать произведение. Как-то раз морозной лютою зимой На опушке леса я совсем промерз. Вижу-вверх плетется тощая коняга И сухие ветки тащит на санях... МОЖЕТЕ И САМИ ПРИГОТОВИТЬ ПЕРЕВОД ЗНАКОМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗАГАДАТЬ ЕГО ДРУЗЬЯМ ДАМ 17 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ответ(ы):
Гость:
Когда то в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз гляжу поднимается медленно в гору лошадка везущая хворосту воз и шествуя важно в спокойствии чинном лошадку ведет под уздцы мужичок в больших сапогах в полушубке овчинном в больших рукавицах а сам с ноготок
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<<Перевод>> В отрывке из стихотворения все слова заменены синонимами .Ритм ??оже изменен. Попробуйте отгадать произведение. Как...
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