Помогите написать сочинение на тему: "хобби не должно быть связано с будущей профессией"

Гость: Гость:

Хобби не должно быть связано с будущей профессией потому,что хобби-это всего лишь интересы ваши.Например,быть гандболисткой,вот вы любите заниматься гандболом,но в дальнейшем так называемой гандболисткой стать можно,но не у каждого это не получится.На это нужно иметь достаточно большую сумму денег,а не у каждого будет именно эта сумма.Да и вообще,сейчас без денег не обходится.Впрочем,вот,что я хотела выразить в этом сочинение. удачи=)