Помогите решить задачку пожалуйста Из десяти метров полотна получается 3 рубашк??.Сколько рубашек получится из 2 730 метров полотна?

Математика

Помогите решить задачку пожалуйста Из десяти метров полотна получается 3 рубашк??.Сколько рубашек получится из 2 730 метров полотна?

Автор: Гость