Как найти высоту треугольника зная 3 его стороны 9 10 17
Геометрия
Как найти высоту треугольника зная 3 его стороны 9 10 17
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачку пожалуйста Из десяти метров полотна получается 3 рубашк??.Сколько рубашек получится из 2 730 метров полотна?
Математика
В магазине за один день продали 2332 пакета сливок, кефира - в 3 раза больше, чем сливок, а молока столько, сколько сливок и кефира вместе. Сколько...
Русский язык