4;5 помогите пожалуйства
Русский язык
4;5 помогите пожалуйства
Ответ(ы):
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4) Ответ: е,ё,и,ю,я (в иноязычных словах также перед о) 5) Ответ: е,ё,ю,я
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