Определить длину волны при частоте 200 Гц , если скорость распространяется волн равна 340м/с
Физика
Определить длину волны при частоте 200 Гц , если скорость распространяется волн равна 340м/с
Ответ(ы):
Гость:
Λ = с / ω c - скорость распространения ( 340 м / c ) ω - частота ( 200 Гц ) λ = 340 / 200 = 1,7 м
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