У мальчика было 7 мух, на 2 он поймал 2 рыбы.Сколько рыб он поймает на оставшиеся?

Математика

У мальчика было 7 мух, на 2 он поймал 2 рыбы.Сколько рыб он поймает на оставшиеся?

Автор: Гость