У мальчика было 7 мух, на 2 он поймал 2 рыбы.Сколько рыб он поймает на оставшиеся?

Математика
У мальчика было 7 мух, на 2 он поймал 2 рыбы.Сколько рыб он поймает на оставшиеся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сперва он истратил 2 мухи 7-2=5(мух) 2:2=1(муха) 5:1=5(мух) ответ: 5 рыб
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