Пожалуйста помогите решить уравнение 2x +8*(9-x)=36
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение 2x +8*(9-x)=36
Ответ(ы):
Гость:
2x+72-8x=36 -6x=-36 x=6
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