Помогите записать 5 слов с удвоенной согласной в корне
Русский язык
Помогите записать 5 слов с удвоенной согласной в корне
Ответ(ы):
Гость:
Ссора, тонна, балл, грипп, теннис
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