5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйста! помогите!
Химия
5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйста! помогите!
Ответ(ы):
Гость:
49 грамм. Решается в уме за 2 секунды. Точно конечно не скажу,но что-то в этом роде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= ...
Математика
Физика
Физика
Площадь тела человека около 1 м2. С какой силой воздух давит на человека при атмосф??рном давление 760 мм рт. ст.?
Русский язык