5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйста! помогите!

Химия
5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйста! помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
49 грамм. Решается в уме за 2 секунды. Точно конечно не скажу,но что-то в этом роде.
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