Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра

Математика
Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра
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Автор: Гость
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Гость:
х мин- слепит сестра                                                                                                            Вся работа - 1                                                                                                                      (1/24 +1/40+1/х) работоспособность троих вместе                                                          12*(1/24 +1/40+1/х)  - вся работа                                                                                          12*(1/24 +1/40+1/х)=1 раскроем скобки и сократим                                                              1/2+3/10+12/х=1 общий знаменатель 10х                                                                            (5х+3х+120)/10х=1 8х+120=10х                                                                                          2х=120                                                                                                                              х=60 мин - слепит сестра снеговика
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