Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра
Математика
Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра
Ответ(ы):
Гость:
х мин- слепит сестра Вся работа - 1 (1/24 +1/40+1/х) работоспособность троих вместе 12*(1/24 +1/40+1/х) - вся работа 12*(1/24 +1/40+1/х)=1 раскроем скобки и сократим 1/2+3/10+12/х=1 общий знаменатель 10х (5х+3х+120)/10х=1 8х+120=10х 2х=120 х=60 мин - слепит сестра снеговика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
5,6 л оксида серы (IV) растворили в 500 г 6%-ного раствора сернистой кислоты. Определите массовую долю сернистой кислоты в новом растворе. Пожалуйс...
Математика
Помогите, пожалуйста! 5 класс. Желательно примеры. Как расположены точки К, М и N если: А) КМ= 23 см, МN= 75 см, КN= 57 см. Б) КМ= 49см, МN= ...
Математика