Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра

Математика

Старший брат ,младший брат и сестра слепили снеговика за 12мин,Cтарший брат может е??о слепить за 24 мин.,младший за 40 мин.За сколько минут может слепить снеговика сестра

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