В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?

Математика
В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
26+4=30 сшили костюмов 30-10=20 сшили брюк Ответ 20 брюк
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