В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?
Математика
В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?
Ответ(ы):
Гость:
26+4=30 сшили костюмов 30-10=20 сшили брюк Ответ 20 брюк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Прочитай слова как ты думаешь по какому признаку их можно разделить на три группы напиши их столбиками обозначь окончания слива,яблоко,тыква,морков...
Алгебра
Математика
Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакете было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найди массу проданного лука