В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?

Математика

В ателье сшили 26 платьев,костюмов на 4 больше,чем платьев ,а брюк на 10 меньше чем ко??тюмов.Сколько брюк сшили в ателье?

Автор: Гость