От вокзала одновременно в одном направление отправились два поезда: один со скоростью 78км|ч, а другой со скоростью 82км|ч. на коком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?

Математика

От вокзала одновременно в одном направление отправились два поезда: один со скоростью 78км|ч, а другой со скоростью 82км|ч. на коком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?

Автор: Гость