От вокзала одновременно в одном направление отправились два поезда: один со скоростью 78км|ч, а другой со скоростью 82км|ч. на коком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?
Математика
От вокзала одновременно в одном направление отправились два поезда: один со скоростью 78км|ч, а другой со скоростью 82км|ч. на коком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
1)найдем сколько проехал первый поезд 78*3=234 км 2)найдем сколько проехал второй поезд 82*3=246 км 3)чтобы найти на камком расстоянии они находятся друг от друга просто вычитаем большее из меньшего ведь они ехали в одном направлении 246-234=12 км
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