Для изготовления коробок закупили восемь наборов картона по 15 листов в каждом сколько коробок можно сделать из этих листов картона если для одной коробки необходимо 6 листов

Математика

Для изготовления коробок закупили восемь наборов картона по 15 листов в каждом сколько коробок можно сделать из этих листов картона если для одной коробки необходимо 6 листов

Автор: Гость