Для изготовления коробок закупили восемь наборов картона по 15 листов в каждом сколько коробок можно сделать из этих листов картона если для одной коробки необходимо 6 листов

Математика
Для изготовления коробок закупили восемь наборов картона по 15 листов в каждом сколько коробок можно сделать из этих листов картона если для одной коробки необходимо 6 листов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 8*15=120 листов -всего 2)120:6=20 коробок
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