Помогите пожалуйста решить уравнение методом введения новой переменной и привед??нию к квадратному уравнению
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение методом введения новой переменной и привед??нию к квадратному уравнению
Ответ(ы):
Гость:
5^2х*5 -5^х-4=05^х=у5у^2-5у-4=0D=81, у1=1, у2=-4/5, 5^x=1, 1=5^0, 5^x=5^0, х=05^x=-4/5- решений нетОтвет: х=0
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