Помогите пожалуйста, очень надо план описания географического положения матери??а(южная Америка) 1)определите, как расположен материк относительно экватора, тропиков(полярных кругов) и нулевого меридиана. 2)найдите крайние ...
География
Помогите пожалуйста, очень надо план описания географического положения матери??а(южная Америка) 1)определите, как расположен материк относительно экватора, тропиков(полярных кругов) и нулевого меридиана. 2)найдите крайние точки материка, определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада на восток. 3)в каких климатических поясах расположен материк? 4)определите, какие океаны и моря омывают материк. 5)как расположен материк относительно других материков?
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