Придумать предложение со словом защита

Русский язык
Придумать предложение со словом защита
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Автор: Гость
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Гость:
Наша родина зашита для нас.
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