Придумать предложение со словом защита
Русский язык
Придумать предложение со словом защита
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Наша родина зашита для нас.
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